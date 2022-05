Ultime Notizie Roma del 03-05-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura missili lanciati da droni hanno colpito e distrutto un hangar vicino ad Odessa con le armi inviate da paesi europei dagli Stati Uniti per mani vertici militari in questi citati dalla tasse nell’attacco sono stati distrutti i droni da combattimento munizioni altre armi del Parterre di Mosca dicono hanno colpito 79 obiettivi militari ucraini e nuovo monito di Papa Francesco chiesto al cardinale Parolin dopo 20 giorni di guerra di far arrivare a Putin e il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca ha detto Bergoglio Certo era necessario che l’idea del Cremlino concedette qualche finestrina non abbiamo ancora avuto risposta Stiamo insistendo anche se temo che Putin e non possa o non voglia fare questo incontro in questo momento il ...