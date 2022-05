Ue | Draghi | ' accelerare processo di allargamento' **

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Una prima accelerazione deve riguardare ildi. La piena integrazione dei Paesi che manifestano aspirazioni europee non rappresenta una minaccia per la tenuta del progetto europeo. È parte della sua realizzazione". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue. "L'Italia sostiene l'apertura immediata dei negoziati di adesione con l'Albania e con la Macedonia del Nord, in linea con la decisione assunta dal Consiglio Europeo nel marzo 2020. Vogliamo dare nuovo slancio ai negoziati con Serbia e Montenegro, e assicurare la massima attenzione alle legittime aspettative di Bosnia Erzegovina e Kosovo", ha aggiunto il premier sottolineando: "Dobbiamo seguire il percorso d'ingresso che abbiamo disegnato, ma dobbiamo anche procedere il più speditamente possibile".

borghi_claudio : Mi è parso di sentire Draghi che parla di cambiare i trattati UE perché sbagliati e inadeguati. Ma pensa. - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Presidente Draghi: sul pagamento del #gas in #rubli seguiremo le indicazioni dell’#Ue. Non c’è nessuna di… - pietroraffa : === #Draghi:'Vogliamo l'Ucraina nell'UE' #UkraineWar - rockapasso : RT @borghi_claudio: Mi è parso di sentire Draghi che parla di cambiare i trattati UE perché sbagliati e inadeguati. Ma pensa. - ariolele : RT @borghi_claudio: Mi è parso di sentire Draghi che parla di cambiare i trattati UE perché sbagliati e inadeguati. Ma pensa. -

"La guerra in Ucraina pone l'Unione Europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. "Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle crisi". "Quasi 50 Paesi del mondo dipendono da loro per più del 30% delle proprie importazioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.