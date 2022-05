Tennis, Novak Djokovic: “In me ancora le tracce di una malattia. Ma ora ho una programmazione chiara” – VIDEO (Di martedì 3 maggio 2022) Prima la polemica per aver deciso di non vaccinarsi e, consequenzialmente, la rinuncia a giocare numerosi tornei della scorsa stagione; poi la delusione per l’eliminazione precoce dal torneo di Montecarlo (per mano di Davidovich-Fokina che, va detto, ha comunque raggiunto la finale del torneo). Novak Djokovic ha sicuramente trascorso momenti migliori della sua carriera. La speranza del serbo è che tutto questo sia alle spalle, concentrandosi al momento sul torneo di Madrid: il serbo scenderà in campo quest’oggi in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice, trovandosi ad affrontare il francese Gael Monfils. In occasione della conferenza stampa alla vigilia del torneo nella capitale spagnola, Djokovic ha analizzato la sua attuale situazione psico-fisica: “Non sono ancora al 100%, non perché non giochi da tanto ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Prima la polemica per aver deciso di non vaccinarsi e, consequenzialmente, la rinuncia a giocare numerosi tornei della scorsa stagione; poi la delusione per l’eliminazione precoce dal torneo di Montecarlo (per mano di Davidovich-Fokina che, va detto, ha comunque raggiunto la finale del torneo).ha sicuramente trascorso momenti migliori della sua carriera. La speranza del serbo è che tutto questo sia alle spalle, concentrandosi al momento sul torneo di Madrid: il serbo scenderà in campo quest’oggi in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice, trovandosi ad affrontare il francese Gael Monfils. In occasione della conferenza stampa alla vigilia del torneo nella capitale spagnola,ha analizzato la sua attuale situazione psico-fisica: “Non sonoal 100%, non perché non giochi da tanto ...

Advertising

SkyTG24 : Tennis, Djokovic: sono malato, qualcosa condiziona il mio metabolismo - TennisWorldit : 'Non sarà facile': Novak Djokovic avvisa il talentuoso Carlos Alcaraz - TennisWorldit : Boris Becker in prigione: il commento di Novak Djokovic - Tennis_Ita : Novak Djokovic: 'Sto lavorando nella giusta direzione. Becker? Sono distrutto per lui, è uno di famiglia' - Annamcamilloni : RT @TennisWorldit: Novak Djokovic: 'Ho difficoltà a causa di una malattia, non per la lunga assenza' -