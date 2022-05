Serie B, paradosso Como: una vittoria contro la Cremonese può mandare in Serie A i rivali del Monza (Di martedì 3 maggio 2022) Particolare condizione quella che si è creata una nel campionato di Serie B 2021/2022 ad una giornata dal termine. La promozione in Serie A rischia infatti di essere un affare lombardo tra Como e Monza. Le due squadre sono rivali storiche, ma potrebbero sorridere entrambe all’ultima giornata. Il Monza occupa il secondo posto, mentre al terzo c’è la Cremonese, che all’ultimo turno di campionato sfiderà proprio il Como. Un risultato utile dei biancoblu farebbe il bene del Monza, i quali potrebbe anche accontentarsi di un pari contro il Perugia per garantirsi la sua prima promozione della storia. Se i giocatori in campo non faranno calcoli e giocheranno per vincere, qualche dubbio ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Particolare condizione quella che si è creata una nel campionato diB 2021/2022 ad una giornata dal termine. La promozione inA rischia infatti di essere un affare lombardo tra. Le due squadre sonostoriche, ma potrebbero sorridere entrambe all’ultima giornata. Iloccupa il secondo posto, mentre al terzo c’è la, che all’ultimo turno di campionato sfiderà proprio il. Un risultato utile dei biancoblu farebbe il bene del, i quali potrebbe anche accontentarsi di un pariil Perugia per garantirsi la sua prima promozione della storia. Se i giocatori in campo non faranno calcoli e giocheranno per vincere, qualche dubbio ...

