Pixel watch | così sta per sconfiggere l’applewatch | I segreti dell’ “orologio intelligente” di Google

(Di martedì 3 maggio 2022), arrivano nuovi dettagli sul suo nuovo ed attesissimo progetto che mette paura alla Apple. Di cosa si tratta e qual è la sua “arma segreta”. Negli scorsi giorni, com’è noto, è stato reso pubblico qualche dettaglio in più sul tanto atteso. Ad esempio, dovrebbe avere un costo molto elevato – 400 dollari, circa 380 euro – pari a quello di Appleo del Galaxydi Serie 4.(Web source)Detto ciò, al momento non sono ancora note le specifiche tecniche del nuovissimo Smart. O meglio, non lo sono in maniera ufficiale. Il portale 9to5, infatti, ha già mostrato qualcosa di molto interessante a riguardo....

HDblog : RT @HDblog: Pixel Watch dovrebbe offrire oltre un giorno di autonomia, più di Galaxy Watch 4 - macitynet : Pixel Watch, le specifiche trapelate sono da top di gamma - gigibeltrame : Pixel Watch dovrebbe offrire oltre un giorno di autonomia, più di Galaxy Watch 4 #digilosofia… - MicheleRagone26 : #Google Pixel Watch, scoperte nuove informazioni - telodogratis : Pixel Watch dovrebbe offrire oltre un giorno di autonomia, più di Galaxy Watch 4 -

Conclude il trio di prodotti della Mela l' AppleSE da 44 millimetri con schermo OLED LTPO con risoluzione pari a 368 x 448, luminosità pari a 1000 cd/m² e supporto a NFC e GPS. Il ...... questo è quanto si riesce a ipotizzare dando un'occhiata alle specifiche tecniche trapelate in rete di, dove spiccano la connettività cellulare e una batteria da 300 mAh, in linea con la ...i nuovi dispositivi Pixel 6a e Pixel Watch. Ora il gigante della ricerca ha mostrato in anteprima il programma della conferenza, che scatterà l'11 maggio alle 10:00 PT (19 ora italiana) con il "Google ...Il Google Pixel Watch, non ancora rilasciato, di cui si parla è in primo piano da diversi giorni, con una sfilza di nuove informazioni che vengono rilevate ogni giorno. Un altro pezzo del puzzle di ...