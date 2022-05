Manuel Bortuzzo | il papà parla dell' addio a Lulù | «Non è stata colpa mia» Ecco la sua versione

Advertising

Raiofficialnews : “Ho affrontato tutto con l'ingenuità di un bambino che quando cade prova a rialzarsi, senza sapere bene come. Veder… - lasiciliait : 'Rinascere', film tv su Rai 1 che racconta la storia di Manuel Bortuzzo - GfOrrore : @mickyCREE @Mirko79045720 @IlariaFairy Forse non cogli l'essenza del mio discorso....ma secondo te a 40 con u a fig… - annae4964 : RT @BITCHYFit: 'Mi sta a cuore la felicità di Manuel e lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, d… - francobus100 : Manuel Bortuzzo, ecco perché è finita con Lulù: «Divergenze insuperabili». E la Selassié lancia (ancora) una frecci… -

... questo è "Rinascere", il film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall'omonimo libro di, in onda ...ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il nuotatore veneto, per la prima volta, ha parlato della fine della relazione con Lulù Selassié . Scendendo nel dettaglio, il ...Una storia vera e contemporanea, questo è “Rinascere”, il film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di ...Lulù Selassié, il suo ex glissa una domanda sulla loro storia: “Sono qui per altro” Come detto precedentemente Manuel Bortuzzo poco ha gradito la domanda posta dalla giornalista, che ovviamente ha ...