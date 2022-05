Luigi De Laurentiis: “Bari, mi dispiace non ci è permesso andare in Serie A” (Di martedì 3 maggio 2022) Luigi De Laurentiis parla delle multiproprietà e dice: “Al momento non ci è permesso tornare in Serie A“. Qualora i pugliesi dovessero tornare nella massima Serie già dalla prossima stagione, allora la famiglia De Laurentiis dovrà decidere quale club cedere: il Napoli o il Bari. Invece attualmente secondo le normative Figc hanno tempo fino al 2024 per decidere quale dei due club vendere. “La B è un primo passo fondamentale. Rappresento in questo percorso una piazza importante, con un bacino d’utenza che conta e ben vengano le piazze importanti che risalgono la china verso il massimo campionato. Un Bari-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo, non me ne vogliano le piazze più piccole che rappresentano comunque delle ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022)Deparla delle multiproprietà e dice: “Al momento non ci ètornare inA“. Qualora i pugliesi dovessero tornare nella massimagià dalla prossima stagione, allora la famiglia Dedovrà decidere quale club cedere: il Napoli o il. Invece attualmente secondo le normative Figc hanno tempo fino al 2024 per decidere quale dei due club vendere. “La B è un primo passo fondamentale. Rappresento in questo percorso una piazza importante, con un bacino d’utenza che conta e ben vengano le piazze importanti che risalgono la china verso il massimo campionato. Un-Palermo inA rappresenta tantissimo, non me ne vogliano le piazze più piccole che rappresentano comunque delle ...

