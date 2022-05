Lippi: ‘Investcorp mi intriga, ha i mezzi per rilanciare il Milan’ (Di martedì 3 maggio 2022) Marcello Lippi, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, parla del futuro del Milan: "Mi intriga, è la strada giusta... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Marcello, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, parla del futuro del Milan: "Mi, è la strada giusta...

Commenta per primo Marcello Lippi, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, parla del futuro del Milan: 'Mi intriga, è la strada giusta per competere con le grandi. Investcorp ha i mezzi per rilanciare il milan, le ...'