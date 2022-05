Johnny Depp | la guardia del corpo testimonia di aver visto Amber Heard dare un pugno in faccia all' attore

Advertising

Amber Heard non è contenta della pubblicità negativa ottenuta dal processo contro l'ex marito: secondo quanto riportato dal New York Post , l'attrice avrebbe licenziato il suo team di pubbliche relazioni Precision Strategies e assunto un nuovo entourage di comunicazione, la Shane ...Meglio della storia die Amber Heard, i quali, secondo la Lucarelli, 'Avrebbero dovuto decidere che nessuno avesse ragione'. Un'opinione prodotta senza conoscere le parti in causa, che si ...Travis McGivern, una delle guardie del corpo di Johnny Depp, ha testimoniato di aver visto Amber Heard tirare un pugno in faccia all'attore statunitense durante un litigio. NOTIZIA di LUCA ...E’ uscito “Out of the corner”, un libro di memorie di Jennifer Grey, la celebre ‘Baby’ di “Dirty Dancing”, in cui l’attrice parla anche del suo ex Johnny Depp. Mentre in Virginia è in corso il ...