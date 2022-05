Inter, l’agente dice tutto su Lautaro: “Doppio obiettivo” (Di martedì 3 maggio 2022) Le parole dell’agente Alejandro Camaño sulle prospettive di Lautaro Martinez all’Inter e con la Nazionale, poi si sofferma sulle voci di mercato In un siparietto a lui dedicato in una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 3 maggio 2022) Le parole delAlejandro Camaño sulle prospettive diMartinez all’e con la Nazionale, poi si sofferma sulle voci di mercato In un siparietto a lui dedicato in una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FcInterNewsit : ???? #Lautaro e l'Inter, un amore senza fine. L'agente del Toro SMENTISCE i rumors di MERCATO e conferma il FORTE LEG… - Ahmed57021440 : RT @it_inter: L'agente di #Lautaro: 'Pensa all'Inter, a dare gioia al popolo nerazzurro. Non pensiamo a un trasferimento. È felice, la citt… - DaniloBatresi : RT @it_inter: L'agente di #Lautaro: 'Pensa all'Inter, a dare gioia al popolo nerazzurro. Non pensiamo a un trasferimento. È felice, la citt… - coraline222222 : RT @it_inter: L'agente di #Lautaro: 'Pensa all'Inter, a dare gioia al popolo nerazzurro. Non pensiamo a un trasferimento. È felice, la citt… - deviddimaggio1 : RT @silvaraho: 'Sirene x Leao, arrivano offerte fin dall'orlo esterno dell'universo'...notizia subito dopo 'parla l'agente di Lautaro, raga… -