Il Milan ha già vinto "l'altro scudetto", i tifosi elogiano Maldini (Di martedì 3 maggio 2022) Ma i rossoneri hanno già vinto un altro scudetto , quello dei conti : secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero ha speso quasi 100 milioni di euro in meno ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 3 maggio 2022) Ma i rossoneri hanno giàun, quello dei conti : secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero ha speso quasi 100 milioni di euro in meno ...

Advertising

acmilan : Hey you! Have you checked out today's stats? ?? ?? - cmdotcom : Senza l'errore di #Radu , l' #Inter non avrebbe mai perso. Vincerà lo scudetto, perché il #Milan lascerà punti per… - AndreaBricchi77 : “Se vince il migliore vince l’Inter”, dicono. Poi vai a vedere la classifica al netto degli errori arbitrali e il M… - tvdellosport : CLASSIFICA #SERIEA: LOTTA ALL’ULTIMO PUNTO PER LO SCUDETTO A tre giornate dalla fine del campionato, ecco la clas… - Domelol96 : Sandro Sabatini ha detto che Mendes per Leao vuole minimo 7M di stipendio (già rifiutata la proposta di 4.5M del Mi… -