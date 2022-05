Eva Henger in ospedale distrutta dopo l’incidente | “Se mia figlia fosse stata con noi sarebbe morta”

(Di martedì 3 maggio 2022) Per la prima volta Evaparlail drammatico incidente di cui èprotagonista , parla in tv e lo fa dalla stanza didove è ricoverata. Nella puntata di Pomeriggio 5 in diretta su Canale 5, Barbara d’Urso ha salutato lache adesso è ricoverata insieme a suo marito.di giovedì scorso, i due adesso sono stati portati nello stesso, essendo non in pericolo di vita. Le condizioni di salute di Eva sono comunque serie, dovrà subire diverse operazioni e al momento, è bloccata nel letto in. Lapoi ha ricordato anche quei drammatici momenti del, ha spiegato quello che ha provato e della paura che ha avuto nel credere che ...

lauretta_0k : Ho la pelle d'oca al racconto di Eva Henger dell'incidente avuto col marito. La figlia Jennifer miracolosamente sal… - pomeriggio5 : RT @cristiana2c: Un abbraccio fortissimo a Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Forza ! #Pomeriggio5 - Sandyvnp : Eva Henger ?? sono diventata un pezzo di ghiaccio - gib_barbara : @pomeriggio5 Praticamente quasi tutta la trasmissione su Eva Henger e marito! Va bene tutto ma mi sembra esagerato,… - cristiana2c : Un abbraccio fortissimo a Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Forza ! #Pomeriggio5 -

