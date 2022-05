"Ero ostaggio, non potevo trattare": la brutalità di Putin, così ha rovinato l'oligarca Oleg Tinkov (Di martedì 3 maggio 2022) "Mi uccideranno? Non lo so. Non lo escludo". Oleg Tinkov, oligarca russo che si è opposto pubblicamente alla guerra in Ucraina, parla al New York Times, spiegando quali siano state le conseguenze della sua presa di posizione. Nel mirino ci è finito soprattutto il suo patrimonio, che fino a poco tempo fa valeva più di 9 miliardi di dollari. Tinkov è noto soprattutto per aver fondato una delle più grandi banche russe. Il giorno successivo al post polemico sul conflitto, però, l'amministrazione di Putin avrebbe contattato i dirigenti della banca, minacciando di nazionalizzarla se non avessero deciso di tagliare i legami con lui. Ecco perché la settimana scorsa Oleg - come riporta il Messaggero - è stato costretto a vendere la propria quota del 35% a un miliardario minerario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) "Mi uccideranno? Non lo so. Non lo escludo".russo che si è opposto pubblicamente alla guerra in Ucraina, parla al New York Times, spiegando quali siano state le conseguenze della sua presa di posizione. Nel mirino ci è finito soprattutto il suo patrimonio, che fino a poco tempo fa valeva più di 9 miliardi di dollari.è noto soprattutto per aver fondato una delle più grandi banche russe. Il giorno successivo al post polemico sul conflitto, però, l'amministrazione diavrebbe contattato i dirigenti della banca, minacciando di nazionalizzarla se non avessero deciso di tagliare i legami con lui. Ecco perché la settimana scorsa- come riporta il Messaggero - è stato costretto a vendere la propria quota del 35% a un miliardario minerario ...

