Draghi: "Vogliamo l'Ucraina nell'Ue. Sosterremo sanzioni sull'energia" (Di martedì 3 maggio 2022) "Questa è l'Europa". Il presidente del Consiglio Mario Draghi questa mattina è a Strasburgo per intervenire alla seduta del Parlamento europeo. L'occasione sarà, per l'appunto, lo stato dell'Unione, chiamata per discutere il futuro delle istituzioni europee, davanti agli europarlamentari. Qui di seguito il discorso integrale del premier. Presidente Metsola, Deputate e deputati, Care cittadine e cari cittadine, Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) "Questa è l'Europa". Il presidente del Consiglio Marioquesta mattina è a Strasburgo per intervenire alla seduta del Parlamento europeo. L'occasione sarà, per l'appunto, lo stato dell'Unione, chiamata per discutere il futuro delle istituzioni europee, davanti agli europarlamentari. Qui di seguito il discorso integrale del premier. Presidente Metsola, Deputate e deputati, Care cittadine e cari cittadine, Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio ...

Advertising

petergomezblog : Armi pesanti in Ucraina, Draghi taglia corto: “Non vogliamo escalation. Ma se Kiev non si difende non avrà la pace,… - pietroraffa : === #Draghi:'Vogliamo l'Ucraina nell'UE' #UkraineWar - Mov5Stelle : Vogliamo che il Premier Draghi e il ministro della Difesa Guerini vengano in Parlamento e che ci sia un chiarimento… - Luca_1998 : RT @Agenzia_Ansa: 'La piena integrazione dei Paesi che manifestano aspirazioni europee non rappresenta una minaccia per la tenuta del proge… - Luca_1998 : RT @classcnbc: #Draghi al Pe: vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea. Dobbiamo andare il più speditamente possibile -