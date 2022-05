Doctor Strange nel Multiverso della Follia | i tratti horror di una nuova fase del MCU

(Di martedì 3 maggio 2022)torna con un secondo capitolo e, dopo mesi di attesa, poster, trailer, teaser, possibili teorie è finalmente di tutti noi. Infatti da domani 4 maggio è possibile vederlo in tutti i cinema. Nel film Marvel Studiosnel, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini delai massimi livelli. Ci si tuffa in un vero viaggio nell’ignoto conche, con l’aiuto di alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative delper affrontare un nuovo misterioso avversario. Come sappiamonel...

Advertising

heluisjustme : RT @wincrowxcas: domani giornata pesante per i fan marvel FINALE DI DOCTOR MOONKNIGHT ?? STRANGE https://t.… - clairetomlins0n : da 'golden age' e 'doctor strange' è un attimo #MetGala - p3terswift : finalmente gli account di doctor strange e marvel studios hanno disattivato i commenti - ah_okay_ : Chissà quante volte andrò al cinema a vedere Doctor Strange #MultiverseofMadness #DoctorStrange -

La Marvel ha diffuso in rete un nuovo spot televisivo dinel multiverso della follia , attesissimo cinecomic diretto da Sam Raimi per i Marvel Studios in arrivo questa settimana nelle sale di tutto il mondo. LEGGI "nel ...E dopo le reazioni a caldo arrivate sui social dopo la premiere di2 sono approdate in rete anche le recensioni dell'attesissimo kolossal dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi . LEGGI -2, le prime reazioni lo definiscono come un film "...Spettacoli e Cultura - Nello specifico, Raimi ha parlato di ciò che Chavez aggiunge alla storia. Pubblicità - "Beh, aggiunge un eccitante spirito di giovinezza. Ha i suoi poteri da poco ed è appena ...Doctor Strange in the Multiverse of Madness è una creazione oscura e selvaggiamente fantasiosa dalla mente contorta e brillante di Sam Raimi. The Wrap, tramite il commento di Drew Taylor, aggiunge che ...