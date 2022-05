De Laurentiis invita ancora il Napoli a cena ma per festeggiare la Champions

(Di martedì 3 maggio 2022) Ilsi ritroveràma con un clima profondamente diverso rispetto alla settimana scorsa. Stavolta è la», voluta fortemente dal presidente Deperil ritorno degli azzurri nella più prestigiosa competizione europea. È stata messa in programma per giovedì e saranno tutti presenti, ilal gran completo: calciatori, staff tecnico, dirigenza. Lo riferisce Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky, che aggiunge che nonostante qualche rimpianto legato alle ultime settimane e all’uscita dei partenopei dalla lotta scudetto, a farla da padrone sarà la soddisfazione per quanto fatto, oltre che uno sguardo verso la prossima stagione. L'articolo ilsta.

