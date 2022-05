Benussi | Fast and Furio Sailing Team | Puntiamo a portare a casa tutto

Advertising

Adnkronos

Il 2021 è stato un anno eccezionale per iland Furio Sailing Team. Per il 2022, il Team Leader, Furio, si augura di replicare i risultati ottenuti anche se "Non è così facile perché le barche e gli avversari che ci troveremo di ...Iland Furio Sailing Team è fortemente legato ai temi ambientali. Il team leader, Furio, sottolinea l'importanza di educare le nuove generazioni al corretto uso della plastica, per arginare ... Benussi, Fast and Furio Sailing Team: “La vita senza l’acqua non sarebbe esistita. Dobbiamo rispettarla” Il Fast and Furio Sailing Team è fortemente legato ai temi ambientali. Il team leader, Furio Benussi, sottolinea l’importanza di educare le nuove generazioni al corretto uso della plastica ...Il 2021 è stato un anno eccezionale per il Fast and Furio Sailing Team. Per il 2022, il Team Leader, Furio Benussi, si augura di replicare i risultati ottenuti anche se “Non è così facile ...