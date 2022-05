Astronauta vede alieno fluttuante nello Spazio (Di martedì 3 maggio 2022) Un alieno fluttuante. O una massa organica extraterrestre. Ecco cosa l’Astronauta Leland Melvin sembra convinto di aver visto dall’oblò della sua astronave. Questa sua affermazione, postata su Twitter qualche anno fa, lo ha reso famoso fra ufologi e appassionati di storie aliene… Melvin è un ingegnere e un Astronauta della NASA, ora in pensione. Ha visitato lo Spazio a bordo dello Space Shuttle Atlantis come specialista di missione, prima sull’STS-122 e poi sull’STS-12. In uno di questi viaggi, l’Astronauta inquadrò qualcosa di strano dall’oblò! Quella volta che l’Astronauta Melvin intravide del materiale organico alieno nello Spazio… (NASA) – curiosauro.itL’alieno fluttuante visto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 3 maggio 2022) Un. O una massa organica extraterrestre. Ecco cosa l’Leland Melvin sembra convinto di aver visto dall’oblò della sua astronave. Questa sua affermazione, postata su Twitter qualche anno fa, lo ha reso famoso fra ufologi e appassionati di storie aliene… Melvin è un ingegnere e undella NASA, ora in pensione. Ha visitato loa bordo dello Space Shuttle Atlantis come specialista di missione, prima sull’STS-122 e poi sull’STS-12. In uno di questi viaggi, l’inquadrò qualcosa di strano dall’oblò! Quella volta che l’Melvin intravide del materiale organico… (NASA) – curiosauro.itL’visto ...

