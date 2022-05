Amici 21 | Rudy Zerbi provoca Anna Pettinelli | È chiaro a tutti che non sei in grado di

(Di martedì 3 maggio 2022)lancia un nuovo guanto di sfida in vista della semifinale die una frecciata alla sua collega

Advertising

aqu4rivs : RT @mattinosenzalba: ma ci pensate all’impatto che ha avuto aka7even su amici, al punto che oggi rudy chiama ancora la pettinelli “petty7ev… - menaintgotshit : RT @mattinosenzalba: ma ci pensate all’impatto che ha avuto aka7even su amici, al punto che oggi rudy chiama ancora la pettinelli “petty7ev… - martixxelucaa : RT @mattinosenzalba: ma ci pensate all’impatto che ha avuto aka7even su amici, al punto che oggi rudy chiama ancora la pettinelli “petty7ev… - chelelovespizza : @MangelaVilo @AmiciUfficiale Ma veramente la colpa è di Rudy e soprattutto loro che gli hanno permesso di mettersi… - mar_borre : RT @mattinosenzalba: ma ci pensate all’impatto che ha avuto aka7even su amici, al punto che oggi rudy chiama ancora la pettinelli “petty7ev… -

Zerbi spiazza Anna Pettinelli e Albe adNel daytime di ieri di21 ,Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti da una parte Luigi Strangis e dall'altra ...Due allievi di21 fanno impazzire il web: a svelarlo è la conduttrice Oltre al guanto di sfida lanciato daZerbi Maria De Filippi si è soffermata un attimo in più a parlare con Alex e ...Zerbi lancia un nuovo guanto di sfida in vista della semifinale di Amici e una frecciata alla sua collega Anna Pettinelli. Manca poco alla semifinale della ventunesima edizione di Amici, che andrà in ...Leggi anche: Amici, Anna Pettinelli imbarazza Rudy Zerbi: “Ti sei innamorato di me”. La verità sul flirt. Amici, il gesto di Raimondo Todaro contro… Leggi ...