Raiola, funerali in forma strettamente privata: luogo e data resteranno riservati (Di lunedì 2 maggio 2022) I funerali di Mino Raiola saranno celebrati in forma strettamente riservata. Una scelta, quella dei famigliari, in linea con la riservatezza... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Idi Minosaranno celebrati inriservata. Una scelta, quella dei famigliari, in linea con la riservatezza...

sportli26181512 : Raiola, funerali in forma strettamente privata: luogo e data resteranno riservati: I funerali di Mino Raiola sarann… - Risorgiamo : Morte Raiola, funerali in forma strettamente privata: luogo e data resteranno riservati! PREPARATEVI AL CROLLO DEL… - Goalist_it : ?? Massima privacy per l’ultimo saluto al super agente Mino #Raiola - ilcirotano : Morte Raiola, funerali in forma strettamente privata: luogo e data resteranno riservati - - sportli26181512 : Morte Raiola, funerali in forma strettamente privata: luogo e data resteranno riservati: Morte Raiola, funerali in… -