Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo il match pareggiato a reti bianche contro il Bologna, nella conferenza stampa del dopo partita, è voluto tornare sulla rete convalidata al difensore della Lazio Francesco Acerbi, che ha dato il successo per 4-3 alla sua squadra. Il portoghese è stato molto duro a riguardo: “Dire che oggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Josè Mourinho torna in Italia, il colpo della Roma Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi di Mourinho Serie A, Milan-Lazio: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Serie A, dove vedere Roma-Juventus: streaming gratis e diretta tv Sky Sport? Milan vittoria nel segno di mister Gattuso ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico della Roma Josèdopo il match pareggiato a reti bianche contro il Bologna, nella conferenza stampa del dopo partita, è voluto tornare sulla rete convalidata al difensore dellaFrancesco Acerbi, che ha dato il successo per 4-3sua. Il portoghese è stato molto duro a riguardo: “Dire che oggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Josètorna in Italia, il colpo della Roma Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi diSerie A, Milan-: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Serie A, dove vedere Roma-Juventus: streaming gratis e diretta tv Sky Sport? Milan vittoria nel segno di mister Gattuso ...

Gazzetta_it : Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna - LALAZIOMIA : Mourinho all'attacco, frecciata alla Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco” - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Mou, frecciata alla Lazio dopo Roma-Bologna: 'Oggi si può vincere con gol in fuorigioco': L'allenatore giallorosso… - salvione : Mourinho all'attacco, frecciata alla Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco” - MarcoZigagna : RT @Gazzetta_it: Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna -