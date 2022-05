Monitor Intesa Sanpaolo, nel 2021 export +21,4% per i distretti lombardi (Di lunedì 2 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nel 2021 le esportazioni a prezzi correnti dei distretti industriali della lombardia si chiudono con un bilancio positivo, sfiorando i 32 miliardi di euro, con una crescita del 21,4%. Il confronto con il 2019 evidenzia un progresso del 6,6% (pari a circa 2 miliardi di euro). Il risultato è ancora più positivo rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+18,2% vs 2020; +4,1% vs 2019). E’ quanto emerge dal Monitor dei distretti della lombardia di Intesa Sanpaolo.Sul risultato influisce anche una dinamica di rialzo dei prezzi alla produzione. Nel 2021 l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero per le attività manifatturiere ha infatti registrato una crescita del 4,9% rispetto all’anno precedente e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nelle esportazioni a prezzi correnti deiindustriali dellaa si chiudono con un bilancio positivo, sfiorando i 32 miliardi di euro, con una crescita del 21,4%. Il confronto con il 2019 evidenzia un progresso del 6,6% (pari a circa 2 miliardi di euro). Il risultato è ancora più positivo rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+18,2% vs 2020; +4,1% vs 2019). E’ quanto emerge daldeidellaa di.Sul risultato influisce anche una dinamica di rialzo dei prezzi alla produzione. Nell’indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero per le attività manifatturiere ha infatti registrato una crescita del 4,9% rispetto all’anno precedente e ...

