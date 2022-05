LIVE MotoGP | Test Jerez 2022 in DIRETTA | Brad Binder si porta in testa; Bastianini prova la nuova carena

(Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 12.21 Torna in pista Marc Marquez ma non si migliora, resta in nona posizione. Non soddisfacente anche la prestazione di Jorge Martin, quindicesimo. 12.18 Che tempo per! Siina con 1:37.294, Quartararo è a 0.210; gran tempo per il sudafricano con la sua KTM. 12.15 Appena dieci i giriti a termine da Aleix Espargaro, quanto basta comunque per realizzare il terzo tempo della sessione (+0.270 da Quartararo). 12.12 Si migliora anche Pecco Bagnaia! Siin quinta posizione, alle spalle di Enea, con 1:37.807; 5 millesimi di ritardo dal connazionale, +0.303 da Quartararo. 12.09 Alex Rins ...

10.15 Sinora, l'unico ad esser sceso in pista è Andrea Dovizioso con la sua Yamaha; 3:43.141, molto lento ma siamo appena all'...Aggiornamenti, foto e video in tv su Sky Sport 24 e sul web attraverso il nostro- blog All'indomani del sesto GP della stagione , il GP di Spagna, i team dellasono ancora a Jerez: oggi ...Giornata di test a Jerez: tutti i piloti della MotoGP sono in pista per provare alcune novità e per continuare la messa a punto delle moto. Una giornata molto importante che moto.it segue con ...11.20 - In pista c'è anche Pecco Bagnaia, al momento è previsto che giri solo al mattino per via delle condizioni della sua spalla. 11.00 - Giornata più fredda e ventosa di ieri. E' prevista anche ...