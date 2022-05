Lazio contro Mourinho: “Ossessivamente nei suoi pensieri” (Di lunedì 2 maggio 2022) Mourinho contro Lazio, atto secondo. Questa volta è il club biancoceleste ad attaccare dopo le parole infuocate dell’allenatore portoghese alla fine della gara con il Bologna: “Nel 2022 ancora si segna in fuorigioco”, ha detto Mou ieri sera in riferimento al gol di Acerbi contro lo Spezia, che un fermo immagine immortale al di là della lena dei difensori. Dopo l’attacco di Mou, la Lazio si difende. Lo fa con un lungo comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022), atto secondo. Questa volta è il club biancoceleste ad attaccare dopo le parole infuocate dell’allenatore portoghese alla fine della gara con il Bologna: “Nel 2022 ancora si segna in fuorigioco”, ha detto Mou ieri sera in riferimento al gol di Acerbilo Spezia, che un fermo immagine immortale al di là della lena dei difensori. Dopo l’attacco di Mou, lasi difende. Lo fa con un lungo comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo ...

