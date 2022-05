Lautaro nel mirino delle big: può lasciare, scambio più soldi (Di lunedì 2 maggio 2022) Lautaro Martinez continua a segnare gol importanti in ottica Scudetto: l’Inter non molla, ma il futuro dell’attaccante argentino è sempre in bilico Il Manchester United continua a monitorare le prestazioni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 maggio 2022)Martinez continua a segnare gol importanti in ottica Scudetto: l’Inter non molla, ma il futuro dell’attaccante argentino è sempre in bilico Il Manchester United continua a monitorare le prestazioni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Inter : ? | GOLEADOR #Lautaro Martinez ha segnato 20 gol in una singola stagione con l'Inter in tutte le competizioni per… - capuanogio : I gol di #Pinamonti sono un assist per l'#Intere che ora valuta il suo attaccante 35 milioni di euro, in linea con… - gmarche1908 : @Antonio89704611 @PresMoratti E il rigore di lautaro nel derby di andata - SStefano93 : Barella, anche lui altalenante come Lautaro, nelle ultime 5-6 sta tirando fuori ogni volta prestazioni da 6.5-7. Co… - ilbotmaniano : Handa 15 Skriniar 35 Bastoni 35 Barella 45 Gagliardini 25 Vecino 25 Gosens 25 Correa 30 Lautaro 25 Solo ques… -