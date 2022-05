Giorgetti frena l’idea del viaggio da Putin di Salvini | «Lui è sinceramente pacifista | ma non c’è niente in programma» – Il video

(Di lunedì 2 maggio 2022) Se davvero ci potrà essere undi Matteoa Mosca «per dialogare con» questo dovrà passare anche dalle valutazioni con il governo e la diplomazia italiana. Tocca al ministro leghista Giancarlorispondere nella conferenza stampa del governo alla domanda sull’ipotesi del leader della Lega che si è detto intenzionato ad andare Mosca «se servisse per la pace», come ha detto a Non è l’Arena su La7. «Credo chesia animato da sinceri intenzioni e aneliti pacifisti», ha dettoche però ha aggiunti di non sapere di unindi quel tipo: «credo che le relazioni diplomatiche internazionali come questa richiedano grande prudenza e vadano coordinate con il Governo che la Lega sostiene». La posizione di ...

