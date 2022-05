Francesca De André vittima di una violenta aggressione. L’annuncio in una storia postata su Instagram (Di lunedì 2 maggio 2022) Francesca De André è stata vittima di una violenta aggressione; al momento non sono noti i dettagli in quanto è stata lei stessa ad annunciarlo sui social senza dare troppe informazioni. La figlia di Cristiano De André e nipote del noto cantautore si è detta profondamente sconvolta dall’accaduto e di aver deciso di informare i fan via Instagram in quanto era sparita dai social da diversi giorni. Francesca De André vittima di una violenza “Ciao a tutti… torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora. In realtà mi trovo, ma sto cercando di reagire…Ho subito una grave aggressione” inizia così la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022)Deè statadi una; al momento non sono noti i dettagli in quanto è stata lei stessa ad annunciarlo sui social senza dare troppe informazioni. La figlia di Cristiano Dee nipote del noto cantautore si è detta profondamente sconvolta dall’accaduto e di aver deciso di informare i fan viain quanto era sparita dai social da diversi giorni.Dedi una violenza “Ciao a tutti… torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora. In realtà mi trovo, ma sto cercando di reagire…Ho subito una grave” inizia così la ...

_DAGOSPIA_ : IL MISTERIOSO MESSAGGIO COMPARSO SUL PROFILO INSTAGRAM DI FRANCESCA DE ANDRÈ: 'HO SUBITO UNA GRAVE… - FQMagazineit : Francesca De André: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica. Mi trovo in condizioni psicofisiche tragiche” - zazoomblog : Francesca De André: “Ho subito una grave aggressione violenza fisica. Mi trovo in condizioni psicofisiche tragiche”… - infoitcultura : Francesca De André, la denuncia choc: “Sono in tragiche condizioni psicofisiche” - infoitcultura : La confessione choc di Francesca De André: 'Ho subito una grave aggressione' -