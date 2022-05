Draghi sul pagamento del gas in rubli: “Seguiremo gli indirizzi della Commissione Ue” (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA – Draghi interviene sul pagamento del gas in rubli. Sulla questione del pagamento del gas in rubli alla Russia “Seguiremo le indicazioni della Commissione europea” e “non c’è alcuna distinzione tra l’Italia e gli altri Paesi”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi. Poi, in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi si impegna per la banda larga Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Draghi sente Zelensky al telefono Per ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA –interviene suldel gas in. Sulla questione deldel gas inalla Russia “le indicazionieuropea” e “non c’è alcuna distinzione tra l’Italia e gli altri Paesi”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario. Poi, in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::si impegna per la banda largachiama la Casellati dopo le minacce ricevute Il Governo italiano condanna l’attaccoRussia all’Ucrainasente Zelensky al telefono Per ...

