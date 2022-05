Decreto aiuti, Draghi: "Provvedimento vale 14 miliardi" (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "L'incertezza resta molto forte e intendiamo fare tutto il necessario, i provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi", le parole del presidente del consiglio Draghi nel corso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "L'incertezza resta molto forte e intendiamo fare tutto il necessario, i provvedimenti di oggi valgono 14", le parole del presidente del consiglionel corso della ...

GianlucaVasto : Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT c… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - repubblica : Draghi in conferenza stampa sul decreto Aiuti: 'Misure per più indipendenza da gas russo'. E su Lavrov: 'Osceno' - allegra134 : RT @Frances59546252: È un grande onore avere PdC Draghi e ministri Giorgetti,Cingolani,Franco ...competenti,puntuali,chiari alla conferenza… - paolobucci68 : @quisonofrank Salvini che dice SE serve il mio aiuto io vado a mosca. Cioe vuole la pace dal suo salotto. Io giur… -