Cingolani “Indipendenti dal gas russo da metà 2024”

(Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sui rigassificatori siamo in una fasecomplessa, c'è una norma adesso perchè l'obiettivo primario ètrovare sorgenti di gas che ci permettano di rimpiazzare i 29miliardi di metri cubi provenienti dalla Russia. L'anno prossimoinstalleremo il primo rigassificatore e sarà galleggiante, nonpermanente a terra, il primo a inizio 2023, il secondo a fine2023, da questo dipende il nostro cammino dall'export di cuisappiamo. Aci consentirà di essere virtualmentedal gas”. Così Roberto, ministrodella Transizione ecologica, durante la conferenza stampa altermine del Consiglio dei Ministri.– foto Agenziafotogramma –(ITALPRESS).

