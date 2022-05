Carlo Conti spunta su Instagram e si sfoga: lo ha ammesso una volta per tutte (Di lunedì 2 maggio 2022) Il conduttore Carlo Conti fa una coraggiosa ammissione sui social: il suo progetto si è rivelato un flop completo. Carlo Conti (fonte youtube)Il mattatore RAI fiorentino Carlo Conti deve fare i Conti con un pesante bilancio nelle ultime ore. Il celebre volto dell’emittente pubblica ha infatti varato il suo nuovo progetto: si tratta del talent-show “The Band“, inaugurato lo scorso venerdì 29 aprile. Il programma si discosta dai vari “Amici” e “X-Factor” perché interamente dedicato al panorama delle band emergenti italiane. Dopo una lunga e laboriosa opera di selezione, sono stati infatti scelti 16 gruppi sugli iniziali 2000, e i talenti in gara possono contare sull’aiuto prezioso di prestigiosi tutor. Tra essi possiamo annoverare Giusy Ferreri, Rocco ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 maggio 2022) Il conduttorefa una coraggiosa ammissione sui social: il suo progetto si è rivelato un flop completo.(fonte youtube)Il mattatore RAI fiorentinodeve fare icon un pesante bilancio nelle ultime ore. Il celebre volto dell’emittente pubblica ha infatti varato il suo nuovo progetto: si tratta del talent-show “The Band“, inaugurato lo scorso venerdì 29 aprile. Il programma si discosta dai vari “Amici” e “X-Factor” perché interamente dedicato al panorama delle band emergenti italiane. Dopo una lunga e laboriosa opera di selezione, sono stati infatti scelti 16 gruppi sugli iniziali 2000, e i talenti in gara possono contare sull’aiuto prezioso di prestigiosi tutor. Tra essi possiamo annoverare Giusy Ferreri, Rocco ...

claudioang4 : @LukaFallica Pare sia pronto Carlo Conti - ManuR__03 : RT @EffecomeF: «Quando gli chiesero in quale città avrebbe preferito vivere Fellini rispose:“Cinecittà”.» In diretta dagli Studi di #Cinec… - RLFilmComm : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli iconici studi di @Cinecitta, la 67° edizione dei @PremiDavid con Carlo Conti e @Drusilla_Foer, marted… - EffecomeF : RT @EffecomeF: «Quando gli chiesero in quale città avrebbe preferito vivere Fellini rispose:“Cinecittà”.» In diretta dagli Studi di #Cinec… - EffecomeF : «Quando gli chiesero in quale città avrebbe preferito vivere Fellini rispose:“Cinecittà”.» In diretta dagli Studi… -