Alfonso Signorini, pressioni dal basso: "A settembre ci sarai", non ha avuto scelta (Di lunedì 2 maggio 2022) Il conduttore Alfonso Signorini si prepara a mettere a segno il primo colpo della prossima edizione del Grande Fratello Vip Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot Twitter)Considerato il successo dell'edizione appena finita, il conduttore Alfonso Signorini è stato richiamato dalla Mediaset per condurre anche il Grande Fratello Vip 7. Il reality andrà in onda già a settembre e sembrerebbe a partire da lunedì 19. L'obiettivo è quello di mandare in onda una nuova edizione vincente del reality magari anche scegliendo dei concorrenti amati e seguiti dal pubblico. Proprio i telespettatori potrebbero aver già scelto il primo concorrente di questa edizione ovvero Nunzio, il ballerino appena eliminato dal talent Amici di Maria De Filippi. L'ex allievo della scuola più ...

divanomat : amadeus letteralmente l’alfonso signorini di rai uno che già a maggio inizia a parlare del prossimo sanremo quando è finito l’altroieri - zen_e_serena : lei ha chiamato alfonso signorini AHAHAHAH - lautarizzata : LEI HA CHIAMATO ALFONSO SIGNORINI PER NON FAR USCIRE BASCIANO E INVECE HA FATTO USCIRE ALEX BELLI TIÈ - confessionaIe : @Morena_3v @asfaltofresco piaceva letteralmente solo a 5 persone tra cui alfonso signorini - destructibless : Alfonso Signorini ascoltami tu devi prendere Nunzio a gf giuro ti faccio fare record storico di ascolti -