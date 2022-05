Roma-Bologna, i giallorossi non superano gli emiliani, 0-0 all'Olimpico (Di domenica 1 maggio 2022) La Roma non sfonda contro il Bologna ed e' costretta ad uno 0-0 rischioso per quanto riguarda la corsa all'Europa League. Con questo punto la squadra di Mourinho torna alla pari con la Lazio ma con scontro diretto a favore, riprendendosi il quinto posto in attesa del testa a testa con la Fiorentina, altra rivale in quelle zone di classifica. Sesto risultato utile consecutivo, invece, per la formazione di Mihajlovic. Dodici minuti sul cronometro e i giallorossi hanno gia' da recriminare per due episodi da rigore in area bolognese: prima per un presunto tocco di mano di Medel, poi per un'involontaria ma chiara 'sgambettata' di Hickey ai danni di Maitland-Niles. In entrambe le occasioni Fabbri lascia correre e il Var non interviene (nel secondo caso fallo giudicato all'esterno dell'area di rigore). La Roma non demorde e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) Lanon sfonda contro iled e' costretta ad uno 0-0 rischioso per quanto riguarda la corsa all'Europa League. Con questo punto la squadra di Mourinho torna alla pari con la Lazio ma con scontro diretto a favore, riprendendosi il quinto posto in attesa del testa a testa con la Fiorentina, altra rivale in quelle zone di classifica. Sesto risultato utile consecutivo, invece, per la formazione di Mihajlovic. Dodici minuti sul cronometro e ihanno gia' da recriminare per due episodi da rigore in area bolognese: prima per un presunto tocco di mano di Medel, poi per un'involontaria ma chiara 'sgambettata' di Hickey ai danni di Maitland-Niles. In entrambe le occasioni Fabbri lascia correre e il Var non interviene (nel secondo caso fallo giudicato all'esterno dell'area di rigore). Lanon demorde e ...

