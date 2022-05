Primo maggio: dal concertone a Roma un grido di pace per immaginare un futuro insieme (Di domenica 1 maggio 2022) “Uno, due, tre…pace!“. Inizia così il concertone del Primo maggio in Piazza san Giovanni a Roma. Poche parole in tante lingue diverse pronunciate dai GO-A, la band di Kiev portabandiera dell’Ucraina all’Eurovision 2021, e da un gruppo di giovani artisti internazionali: “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre”. insieme cantano l’inno più conosciuto al mondo contro la guerra, Imagine di John Lennon, accompagnati dal pubblico che torna a riempire la scena dopo due anni di pandemia e di spettacoli a porte chiuse. “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 1 maggio 2022) “Uno, due, tre…!“. Inizia così ildelin Piazza san Giovanni a. Poche parole in tante lingue diverse pronunciate dai GO-A, la band di Kiev portabandiera dell’Ucraina all’Eurovision 2021, e da un gruppo di giovani artisti internazionali: “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre”.cantano l’inno più conosciuto al mondo contro la guerra, Imagine di John Lennon, accompagnati dal pubblico che torna a riempire la scena dopo due anni di pandemia e di spettacoli a porte chiuse. “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un ...

