LIVE Perugia-Civitanova 2-1, gara-1 Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: i padroni di casa passano in vantaggio! (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Perugia passa in vantaggio! 24-20 Lucarelli trova le mani del muro. 24-19 Disastro della Lube in ricostruzione, ci sono 5 set-point per Perugia! 23-19 Ricezione perfetta di Plotnytskyi e primo tempo di Ricci. 22-19 Non passa la battuta di Plotnytskyi. 22-18 Bordata di Rychlicki da seconda linea. 21-18 Lungo il servizio di Leon. 21-17 Colpo di fino da seconda linea per Rychlicki. 20-17 Questa volta Yant passa in mezzo al muro. 20-16 Errore in attacco sanguinoso di Yant. 19-16 Mani-out potentissimo di Leon. 18-16 Si sblocca la Lube. 18-15 Errore in attacco di Anzani, momento no per la Lube. 17-15 Zaytsev prende l’asta. 16-15 Pipe di Anderson, questa soluzione è sempre vincente. 15-15 Parallela di Yant, si torna in parità. 15-14 Servizio lungo di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20passa in24-20 Lucarelli trova le mani del muro. 24-19 Disastro della Lube in ricostruzione, ci sono 5 set-point per! 23-19 Ricezione perfetta di Plotnytskyi e primo tempo di Ricci. 22-19 Non passa la battuta di Plotnytskyi. 22-18 Bordata di Rychlicki da seconda linea. 21-18 Lungo il servizio di Leon. 21-17 Colpo di fino da seconda linea per Rychlicki. 20-17 Questa volta Yant passa in mezzo al muro. 20-16 Errore in attacco sanguinoso di Yant. 19-16 Mani-out potentissimo di Leon. 18-16 Si sblocca la Lube. 18-15 Errore in attacco di Anzani, momento no per la Lube. 17-15 Zaytsev prende l’asta. 16-15 Pipe di Anderson, questa soluzione è sempre vincente. 15-15 Parallela di Yant, si torna in parità. 15-14 Servizio lungo di ...

iellovvollei : RT @Volleyball_it: Superlega: Finale gara1, live set per set. Perugia-Civitanova 1-1 (17-25, 28-26) by Roberto Taborchi - - Volleyball_it : Superlega: Finale gara1, live set per set. Perugia-Civitanova 1-1 (17-25, 28-26) by Roberto Taborchi -… - xiaominoo : RT @all_school1: Perugia vs Lube Civitanova | SuperLega - Playoffs Live Stream ????? ????? ???? ?: - Volleyball_it : Superlega: Finale gara1, live set per set. Perugia-Civitanova 0-1 (17-25) by Roberto Taborchi -… - all_school1 : Perugia vs Lube Civitanova | SuperLega - Playoffs Live Stream ????? ????? ???? ?: -