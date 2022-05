Leao: 'Momento fantastico, si respira un'ansia buona. L'Inter? Guardiamo a noi' (Di domenica 1 maggio 2022) "Il Momento più bello per un calciatore è segnare il gol decisivo, ma l'importante è la vittoria. Abbiamo creato tanto e abbiamo avuto un po' di ansia sotto porta. Poi però abbiamo giocato bene e sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 maggio 2022) "Ilpiù bello per un calciatore è segnare il gol decisivo, ma l'importante è la vittoria. Abbiamo creato tanto e abbiamo avuto un po' disotto porta. Poi però abbiamo giocato bene e sono ...

BETTINOROSSONE1 : @antomaaba Chi non capisce Leão non si merita questo momento - OracoloRNit : ??? #Milan, #Leão a #DAZN: 'Gol? Il momento più bello per un calciatore, l’importante era la vittoria. Abbiamo creat… - mz980 : RT @c_pradelli: Quel momento. @RafaeLeao7 #leao #milanfiorentina #milanpress - andreafabris96 : ??? #Milan, Rafael #Leão ???? a #DAZN: 'Gol? Il momento più bello per un calciatore, l’importante era la vittoria. Abb… - ManuFilippone95 : RT @p__antonio: Il rigore comunque era nettissimo, palla lontana 3 metri al momento del contatto che non viene minimamente sfiorata e Leão… -