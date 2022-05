La presenza della regina Elisabetta al Giubileo non è per nulla certa (Di domenica 1 maggio 2022) La regina Elisabetta celebrerà i suoi 70 anni sul trono il prossimo giugno, con grandi festeggiamenti che interesseranno Londra e il Regno Unito tutto. Il momento più atteso delle celebrazioni riguarda l’apparizione della Famiglia Reale al completo sulla balconata di Buckingham Palace. Ma i presenti potrebbero rimanere delusi dall’aspettativa. Un insider di Palazzo, infatti, ha avvertito che la presenza della Sovrana, che fa un’apparizione sul balcone di Buckingham Palace per celebrare la fine del suo Giubileo di Platino non è “per nulla garantita“. La Sovrana, che da poco ha compiuto 96 anni, negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi di salute che hanno limitato la sua mobilità. Elisabetta II, dunque, ha dovuto rinunciare a prendere parte a diversi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 maggio 2022) Lacelebrerà i suoi 70 anni sul trono il prossimo giugno, con grandi festeggiamenti che interesseranno Londra e il Regno Unito tutto. Il momento più atteso delle celebrazioni riguarda l’apparizioneFamiglia Reale al completo sulla balconata di Buckingham Palace. Ma i presenti potrebbero rimanere delusi dall’aspettativa. Un insider di Palazzo, infatti, ha avvertito che laSovrana, che fa un’apparizione sul balcone di Buckingham Palace per celebrare la fine del suodi Platino non è “pergarantita“. La Sovrana, che da poco ha compiuto 96 anni, negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi di salute che hanno limitato la sua mobilità.II, dunque, ha dovuto rinunciare a prendere parte a diversi ...

