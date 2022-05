Cosa ci faceva il direttore del Tg2 alla convention della Meloni? (Di domenica 1 maggio 2022) Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, interviene alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. E scoppia (giustamente) il caso. Perché il responsabile del telegiornale della seconda rete di Stato dovrebbe partecipare al congresso di un partito politico? Per di più salendo sul palco e pronunciando un discorso quasi programmatico? Una risposta la attendono sicuramente i cittadini. E a dare voce alla loro preoccupazione, hanno pensato il Partito democratico e Italia viva, che hanno chiesto chiarimenti direttamente ai vertici Rai. “Trovo grave e assolutamente improprio il comizio politico del direttore del Tg2 Sangiuliano alla conferenza di Fdi a Milano. Non è mai accaduto che un direttore di Tg Rai facesse un comizio a una convention ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) Gennaro Sangiuliano,del Tg2, intervienedi Fratelli d’Italia a Milano. E scoppia (giustamente) il caso. Perché il responsabile del telegiornaleseconda rete di Stato dovrebbe partecipare al congresso di un partito politico? Per di più salendo sul palco e pronunciando un discorso quasi programmatico? Una risposta la attendono sicuramente i cittadini. E a dare voceloro preoccupazione, hanno pensato il Partito democratico e Italia viva, che hanno chiesto chiarimenti direttamente ai vertici Rai. “Trovo grave e assolutamente improprio il comizio politico deldel Tg2 Sangiulianoconferenza di Fdi a Milano. Non è mai accaduto che undi Tg Rai facesse un comizio a una...

