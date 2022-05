Colpo di scena | notizia dal Flamengo | in arrivo un colpaccio dall’Inter

Leggi su rompipallone

(Di domenica 1 maggio 2022) Sirene brasiliane per un centrocampista dell’Inter. Potrebbe essere addio a fine stagione. Si tratta di Arturo Vidal, il centrocampista era stato già contattato dalla scorsa estate ma ora sembra esserci l’interesse anche del giocatore. Vidal InterDa Thiago Maia, giocatore delarrivano le seguenti dichiarazioni: ”Vidal al? Chiunque arrivi qui può dare un rande contributo, a maggior ragione se stiamo parlando di un calciatore come Vidal. Lui ha giocato nelle top squadre europee. Non so come stia proseguendo la trattativa, ma se dovesse arrivare sarà il benvenuto” Giacomo Pio Impastato