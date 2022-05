Vi ricordate il rave abusivo a Viterbo? Per la procura tutta colpa di una sola persona (Di venerdì 29 aprile 2022) Quando lo scorso ferragosto tra le 14 e le 15mila persone si ammassarono in un terreno privato in provincia di Viterbo, in tutta Italia si gridò allo scandalo: eccolo il "rave della vergogna" (più nel dettaglio, era un teknival). Immagini che fecero il giro delle tv e dei giornali. Il proprietario di quei terreni, Piero Camilli, disse al Foglio che era una "debacle dello stato", chiedendo un intervento alle forze dell'ordine. Lo sgombero avvenne dopo due giorni. A distanza di mesi ancora non è possibile fare un bilancio preciso di quanto accaduto la scorsa estate. Di certo ci fu almeno un morto, diversi stupri, vari ricoveri al Pronto soccorso di Valentano e denunce per furto in alcune abitazioni circostanzi. Fatto sta che adesso la procura di Viterbo ha scritto un primo punto fermo sulla vicenda. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 29 aprile 2022) Quando lo scorso ferragosto tra le 14 e le 15mila persone si ammassarono in un terreno privato in provincia di, inItalia si gridò allo scandalo: eccolo il "della vergogna" (più nel dettaglio, era un teknival). Immagini che fecero il giro delle tv e dei giornali. Il proprietario di quei terreni, Piero Camilli, disse al Foglio che era una "debacle dello stato", chiedendo un intervento alle forze dell'ordine. Lo sgombero avvenne dopo due giorni. A distanza di mesi ancora non è possibile fare un bilancio preciso di quanto accaduto la scorsa estate. Di certo ci fu almeno un morto, diversi stupri, vari ricoveri al Pronto soccorso di Valentano e denunce per furto in alcune abitazioni circostanzi. Fatto sta che adesso ladiha scritto un primo punto fermo sulla vicenda. ...

