"Non dormo più, situazione gravissima": il grido d'allarme del talento dello Spezia! Kovalenko, centrocampista dello Spezia, è profondamento scosso e vive con il terrore di ricevere una telefonata che possa riservagli una spiacevole realtà. Infatti in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ucraino, avrebbe espresso il suo pensiero proprio sullo scenario che sta coinvolgendo il suo paese e la sua famiglia. "Sono preoccupatissimo, per provare a dormire almeno qualche ora prendo i prodotti che mi ha suggerito il medico dello Spezia. Ma è davvero complicato." dice il giocatore all'inizio dell'intervista, e continua: "Vivo sempre con il pensiero che all'improvviso possa arrivare qualche brutta notizia. È brutto accendere la televisione e vedere certe immagini. Migliaia di persone sorridevano al futuro, avevano ...

