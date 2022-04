Luigi De Laurentiis: “Io presidente del Napoli? non lo escludo. Aspettiamo lo scudetto” (Di martedì 5 aprile 2022) Luigi De Laurentiiis diviso tra Bari e Napoli, sogna in grande e lavora per il futuro: “Napoli è un’astronave, una macchina molto importante“. Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha toccato vari argomenti tra cui la corsa scudetto che ve impegnata la squadra allenata da Spalletti. “De Laurentiis freddi? L’emozione che ho avuto è quella che mi è stata trasmessa a casa. Abbiamo portato sempre grande passione nel lavoro, mio padre è il grande promotore di questa passione e la mette nel Napoli. Poi, magari, traspare in modo diverso ed ha un fuoco che lo porta a lavorare 20 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 aprile 2022)De Laurentiiis diviso tra Bari e, sogna in grande e lavora per il futuro: “è un’astronave, una macchina molto importante“. Ildel BariDe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il figlio del patron delAurelio De, ha toccato vari argomenti tra cui la corsache ve impegnata la squadra allenata da Spalletti. “Defreddi? L’emozione che ho avuto è quella che mi è stata trasmessa a casa. Abbiamo portato sempre grande passione nel lavoro, mio padre è il grande promotore di questa passione e la mette nel. Poi, magari, traspare in modo diverso ed ha un fuoco che lo porta a lavorare 20 ...

