Calenda: ''Osimhen, presunto caso sul permesso? Situazione ridicola!'' (Di martedì 5 aprile 2022) Osimhen, l'agente: "presunto caso sul permesso? Situazione ridicola, problema che non esiste! Vuole vincere con il Napoli, ha sempre mostrato attaccamento alla maglia!" A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete'', è intervenuto Roberto Calenda, agente di Osimhen. Queste le sue parole: SULLO SCUDETTO "Chi può spuntarla in chiave Scudetto? Chi sbaglia meno. Finale di campionato esaltante che non si vedeva da tantissimo tempo, da più di 10 anni non era conteso fino all'ultimo. Fa piacere che ci sia il Napoli di mezzo in questa corsa, può essere un protagonista importante. IL permesso DI Osimhen DAL NAPOLI permesso dal Napoli? Innanzitutto voglio toccare questo argomento in maniera leggera, poi ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 5 aprile 2022), l'agente: "sulridicola, problema che non esiste! Vuole vincere con il Napoli, ha sempre mostrato attaccamento alla maglia!" A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete'', è intervenuto Roberto, agente di. Queste le sue parole: SULLO SCUDETTO "Chi può spuntarla in chiave Scudetto? Chi sbaglia meno. Finale di campionato esaltante che non si vedeva da tantissimo tempo, da più di 10 anni non era conteso fino all'ultimo. Fa piacere che ci sia il Napoli di mezzo in questa corsa, può essere un protagonista importante. ILDIDAL NAPOLIdal Napoli? Innanzitutto voglio toccare questo argomento in maniera leggera, poi ...

