Un film che commuove e fa riflettere sulla precarietà delle nostre esistenze

Ambientato in Puglia, Bentornato papà – in prima tv su Rai 1 alle 21.30 – tratta con garbo il tema della malattia e delle conseguenze che si ripercuotono su una famiglia e onesta. Senza mai scivolare nella retorica. Una storia d'amore e di amicizia con la presenza magnetica di Donatella Finocchiaro e del giovane e talentuoso Riccardo Mandolini. E con Domenico Fortunato, anche regista del film. Bentornato papà: la trama del film Franco (Domenico Fortunato), dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna (Donatella ...

Ultime Notizie dalla rete : film che The Batman: ecco un nuovo poster del cinecomic DC in arrivo nelle sale LEGGI " The Batman: la data di uscita, il cast e tutto quello che sappiamo sul film con Robert Pattinson! LEGGI " The Batman, la recensione Potete vedere il poster qua sotto: Vi ricordiamo che ...

Outer Banks 3: le riprese sono cominciate, guarda le nuove foto del cast ... con l'aiuto di Cleo , è fuggita a bordo di una nave mercantile che trasportava i Cameron. I ... Netflix: Outer Banks conquista l'Italia e il mondo, L'ultimo mercenario e Resort of Love i film più ...

Bentornato papà: il film di Domenico Fortunato Stasera in prima visione su Rai 1 ComingSoon.it Bullet Train, il nuovo action comedy con Brad Pitt “Diretto dal regista di Deadpool 2 e Atomica bionda, arriva il film con Brad Pitt che racconta di un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo ...

Yôen dokufu-den: Han'nya no Ohyaku Questo film è stato pubblicato nell'anno 1968 essendo uno dei più visti. Sia i protagonisti che gli attori secondari (Junko Miyazono, Tomisaburô Wakayama, Kunio Murai, Hosei Komatsu) fanno un ottimo ...

