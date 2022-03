Ucraina | missili russi contro Kiev e altre città | vittime civili | Onu | da inizio conflitto almeno 136 morti | anche 13 bambini

Advertising

Corriere : Armi all’Ucraina dall’Italia, il governo approva il decreto per inviare missili e mitragliatrici - Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, il ministero degli Esteri denuncia: missili su obiettivi civili a Kharkiv. Un missile colpisce la… - Corriere : ?? Il carico di missili e mitragliatrici sarà consegnato direttamente alle autorità di Kiev, la Nato si occuperà del… - andvaccaro : RT @Open_gol: Un bombardiere strategico russo ha sparato 16 missili guidati verso una zona residenziale. Secondo Human Rights Watch si trat… - AlexBonoVox1 : RT @Open_gol: Un bombardiere strategico russo ha sparato 16 missili guidati verso una zona residenziale. Secondo Human Rights Watch si trat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina missili

...la tregua in, che si dovrebbe tenere in Bielorussia, mentre le truppe aviotrasportate russe atterrano a Kharkiv e attaccano un ospedale. Nel sesto giorno di guerra piovono ancorae ...A portarli verso una città più sicura, dove la furia deirussi non si è ancora accanita ... sono 600 chilometri da percorrere nel cuore dell'in fiamme. Naturalmente il gruppo non ...Io penso che prima dell’ invasione militare si potesse discutere di ragioni e torti da una parte e dall’altra e anche condividere alcune posizioni di Mosca, ma davanti alla brutale invasione ...Appello dei giocatori ucraini, tra cui anche l'atalantino Ruslan Malinovskyi, apparso sul Twitter ufficiale dello Shakhtar: “Ci appelliamo alla comunità calcistica, a tutti coloro ...