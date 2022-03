Ucraina, l'Ue chiede la protezione temporanea per chi fugge (Di mercoledì 2 marzo 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Forniremo protezione a coloro che cercano riparo e aiuteremo coloro che cercano un modo sicuro per tornare a casa”. Lo afferma Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, presentando le proposte per la protezione delle persone che fuggono dalla guerra in Ucraina.In particolare, la Commissione propone di attivare la direttiva sulla protezione temporanea per offrire assistenza alle persone in fuga. Secondo quanto reso noto in un comunicato della Commissione, in base a questa proposta, a coloro che fuggono dalla guerra sarà concessa protezione temporanea nell'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Forniremoa coloro che cercano riparo e aiuteremo coloro che cercano un modo sicuro per tornare a casa”. Lo afferma Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, presentando le proposte per ladelle persone che fuggono dalla guerra in.In particolare, la Commissione propone di attivare la direttiva sullaper offrire assistenza alle persone in fuga. Secondo quanto reso noto in un comunicato della Commissione, in base a questa proposta, a coloro che fuggono dalla guerra sarà concessanell'Unione ...

