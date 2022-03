Torino, truffe agli anziani: finti carabinieri rapinano una 82enne in casa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Torna l'allarme delle truffe agli anziani in provincia di Torino . L'ultimo caso accertato è avvenuto a Forno Canavese, dove una 82enne è stata raggirata e rapinata da due persone che si erano finte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Torna l'allarme dellein provincia di. L'ultimo caso accertato è avvenuto a Forno Canavese, dove unaè stata raggirata e rapinata da due persone che si erano finte ...

Advertising

luca_tessitore : Ossa rotte in finti incidenti stradali per truffare le assicurazioni: indagini da Palermo a Torino - himeralive : PALERMO: LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA UN’ASSOCIAZIONE CRIMINALE DEDITA ALLE FRODI IN DANNO DI NUMEROSE COMPAGNIE D… - Icios007 : RT @ZenatiDavide: Siamo alle solite. Truffe spaccaossa ad assicurazioni auto, 8 fermi e 23 indagati: Operazione della polizia eseguita a Pa… - ZenatiDavide : Siamo alle solite. Truffe spaccaossa ad assicurazioni auto, 8 fermi e 23 indagati: Operazione della polizia eseguit… - franconemarisa : L’oro delle truffe agli anziani da Carmagnola alla Svizzera: sequestrati 37 Kg di gioielli -