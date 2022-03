The Adam Project: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Zoe Saldana nel trailer italiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Zoe Saldana nel trailer italiano dell'avventuroso The Adam Project, ina rrivo su Netflix l'11 marzo. Ryan Reynolds incontra il se stesso ragazzino nello scatenato trailer italiano di The Adam Project, nuova pellicola sci-fi in arrivo su Netflix l'11 marzo che vanta la presenza nel cast del colleghi dell'MCU Zoe Saldana e Mark Ruffalo oltre a Jennifer Garner. Il trailer si apre con un inseguimento d'auto al cardiolpalma che vede protagonista Reynolds, con Zoe Saldana alla guida, mentre sul sedile posteriore ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022)e Zoeneldell'avventuroso The, ina rrivo su Netflix l'11 marzo.incontra il se stesso ragazzino nello scatenatodi The, nuova pellicola sci-fi in arrivo su Netflix l'11 marzo che vanta la presenza nel cast del colleghi dell'MCU Zoeoltre a Jennifer Garner. Ilsi apre con un inseguimento d'auto al cardiolpalma che vede protagonista, con Zoealla guida, mentre sul sedile posteriore ...

