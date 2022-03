Stoppare Nori? Un’idiozia Mughini e la “cancellazione” russa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per alcuni sono vere e proprie umiliazioni. Che travalicano il “il limite liberale”. La sintesi che fornisce il giornalista e scrittore Giampieroè calzante. Sebbene difficile a digerirsi per coloro che, di questi tempi, pare che vogliano cancellare tutto ciò che abbia a che fare con la Russia. A partire dalla cultura. Basti pensare a quanto successo al direttore d’orchestra Valery Gergiev, estromesso dal suo incarico alla filarmonica di Monaco ed “escluso” dal calendario concertistico della Scala. La soprano Anna Netrebko ha annullato i suoi appuntamenti al teatro meneghino. Ad alcuni editori russi è stato impedito di partecipare alla Fiera dell’editoria per bambini di Bologna. Da ultimo, l’Università Bicocca di Milano ha annullato un corso su Dostoevskij dello scrittore e traduttore Paolo, riconfermato dopo le polemiche online, ma a cui ...