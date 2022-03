Putin non sa cosa lo aspetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti al Congresso martedì sera, Joe Biden ha ribadito nel discorso sullo Stato dell’Unione i suoi obiettivi di politica interna, ha raccontato che cosa ha ottenuto e che cosa ha già fatto, e poi ha parlato di democrazia, di libertà, della minaccia esistenziale che Vladimir Putin ha rivolto all’occidente attaccando l’Ucraina. Il rito di questo discorso è stato marcato dai “buuu” di alcuni deputati trumpiani, dal continuo annuire della speaker democratica Nancy Pelosi e da alcune parole a braccio: “Go get him”, andiamolo a prendere, riferito a Putin, e “he has no idea what’s coming”, Putin non sa che cosa lo aspetta. Biden si è fatto forte di un’unità mai vista, di una reazione compatta ai carri armati fatta di sanzioni economiche: Mosca mercoledì, secondo la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti al Congresso martedì sera, Joe Biden ha ribadito nel discorso sullo Stato dell’Unione i suoi obiettivi di politica interna, ha raccontato cheha ottenuto e cheha già fatto, e poi ha parlato di democrazia, di libertà, della minaccia esistenziale che Vladimirha rivolto all’occidente attaccando l’Ucraina. Il rito di questo discorso è stato marcato dai “buuu” di alcuni deputati trumpiani, dal continuo annuire della speaker democratica Nancy Pelosi e da alcune parole a braccio: “Go get him”, andiamolo a prendere, riferito a, e “he has no idea what’s coming”,non sa chelo. Biden si è fatto forte di un’unità mai vista, di una reazione compatta ai carri armati fatta di sanzioni economiche: Mosca mercoledì, secondo la ...

